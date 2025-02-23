Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1/2 пенни 1950 года HP (Великобритания, Георг VI)
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 5,6 гр
- Диаметр 25,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 24,154,000
- Тираж PROOF 18,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1950
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1950 года со знаком HP. Это бронзовая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 276 проданному на аукционе Nihon Coin Auction за 315000 JPY. Торги состоялись 12 июля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность PF64 BN PCGS
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 55 USD
Продавец Nihon
Дата 12 июля 2020
Сохранность PF63 BN NGC
Цена
2948 $
Цена в валюте аукциона 315000 JPY
Продавец Heritage
Дата 5 июня 2012
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
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