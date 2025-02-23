Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1 шиллинг 1950 года HP "Тип 1949-1952" (Великобритания, Георг VI)
Фотография: Solidus Numismatik
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 5,65 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 19,244,000
- Тираж PROOF 18,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1950
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1950 года со знаком HP. Это медно-никелевая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 692 проданному на аукционе Nihon Coin Auction за 1000000 JPY. Торги состоялись 10 июня 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Nihon
Дата 11 июня 2023
Сохранность PF63 NGC
Цена
7174 $
Цена в валюте аукциона 1000000 JPY
Продавец Coin Cabinet
Дата 31 августа 2022
Сохранность PF67 NGC
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 50 GBP
Где продать?
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