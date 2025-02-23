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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1 шиллинг 1950 года HP "Тип 1949-1952" (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1950 года HP "Тип 1949-1952" - цена монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - 1 шиллинг 1950 года HP "Тип 1949-1952" - цена монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: Solidus Numismatik

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,65 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 19,244,000
  • Тираж PROOF 18,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1950
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1950 года со знаком HP. Это медно-никелевая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 692 проданному на аукционе Nihon Coin Auction за 1000000 JPY. Торги состоялись 10 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • TMAJK sro (1)
Великобритания 1 шиллинг 1950 HP на аукционе TMAJK sro - September 28, 2023
Великобритания 1 шиллинг 1950 HP на аукционе TMAJK sro - September 28, 2023
Продавец TMAJK sro
Дата 28 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1950 HP на аукционе Nihon - June 11, 2023
Продавец Nihon
Дата 11 июня 2023
Сохранность PF63 NGC
Цена
7174 $
Цена в валюте аукциона 1000000 JPY
Великобритания 1 шиллинг 1950 HP на аукционе Coin Cabinet - August 31, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 31 августа 2022
Сохранность PF67 NGC
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 50 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1950 HP на аукционе Solidus Numismatik - March 9, 2021
Продавец Solidus Numismatik
Дата 9 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1950 HP на аукционе Katz - April 23, 2017
Продавец Katz
Дата 23 апреля 2017
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1950 HP на аукционе Heritage - September 6, 2011
Великобритания 1 шиллинг 1950 HP на аукционе Heritage - September 6, 2011
Продавец Heritage
Дата 6 сентября 2011
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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