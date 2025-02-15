Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
6 пенсов 1950 года HP (Великобритания, Георг VI)
Фотография: Pesek Auctions
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 2,8 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 32,741,999
- Тираж PROOF 18,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал 6 пенсов
- Год 1950
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1950 года со знаком HP. Это медно-никелевая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 691 проданному на аукционе Nihon Coin Auction за 800000 JPY. Торги состоялись 10 июня 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 23 января 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность PF64 NGC
Цена
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