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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

6 пенсов 1950 года HP (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - 6 пенсов 1950 года HP - цена монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - 6 пенсов 1950 года HP - цена монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: Pesek Auctions

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,8 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 32,741,999
  • Тираж PROOF 18,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1950
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1950 года со знаком HP. Это медно-никелевая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 691 проданному на аукционе Nihon Coin Auction за 800000 JPY. Торги состоялись 10 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Pesek Auctions (1)
  • Russiancoin (1)
Великобритания 6 пенсов 1950 HP на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 6 пенсов 1950 HP на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Великобритания 6 пенсов 1950 HP на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1950 HP на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 17 EUR
Великобритания 6 пенсов 1950 HP на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 18 EUR
Великобритания 6 пенсов 1950 HP на аукционе Nihon - June 11, 2023
Продавец Nihon
Дата 11 июня 2023
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1950 HP на аукционе Heritage - January 23, 2020
Великобритания 6 пенсов 1950 HP на аукционе Heritage - January 23, 2020
Продавец Heritage
Дата 23 января 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1950 HP на аукционе Heritage - January 8, 2018
Великобритания 6 пенсов 1950 HP на аукционе Heritage - January 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1950 HP на аукционе Heritage - April 23, 2013
Великобритания 6 пенсов 1950 HP на аукционе Heritage - April 23, 2013
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?

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