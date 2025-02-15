Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Пенни 1938 года HP "Тип 1937-1948" (Великобритания, Георг VI)
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 9,4 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 121,560,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал Пенни
- Год 1938
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1938 года со знаком HP. Это бронзовая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 29797 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3525 USD. Торги состоялись 4 января 2015.
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Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 14 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 2 августа 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность PF66 BN PCGS
Цена
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Где продать?
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