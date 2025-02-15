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Пенни 1938 года HP "Тип 1937-1948" (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - Пенни 1938 года HP "Тип 1937-1948" - цена монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - Пенни 1938 года HP "Тип 1937-1948" - цена монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 9,4 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 121,560,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал Пенни
  • Год 1938
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1938 года со знаком HP. Это бронзовая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 29797 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3525 USD. Торги состоялись 4 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Pesek Auctions (2)
  • Russiancoin (6)
  • Stack's (1)
  • Stephen Album (1)
  • Денга1700 (1)
Великобритания Пенни 1938 HP на аукционе Münzenonline - November 22, 2024
Продавец Münzenonline
Дата 22 ноября 2024
Сохранность AU
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 CHF
Великобритания Пенни 1938 HP на аукционе Pesek Auctions - November 7, 2024
Великобритания Пенни 1938 HP на аукционе Pesek Auctions - November 7, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 7 ноября 2024
Сохранность UNC
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 7 EUR
Великобритания Пенни 1938 HP на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Великобритания Пенни 1938 HP на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Пенни 1938 HP на аукционе Stephen Album - October 31, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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Великобритания Пенни 1938 HP на аукционе Russiancoin - June 22, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1938 HP на аукционе Денга1700 - February 26, 2023
Великобритания Пенни 1938 HP на аукционе Денга1700 - February 26, 2023
Продавец Денга1700
Дата 26 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1938 HP на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1938 HP на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания Пенни 1938 HP на аукционе Russiancoin - November 25, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 25 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1938 HP на аукционе Russiancoin - January 14, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 14 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания Пенни 1938 HP на аукционе Russiancoin - January 14, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 14 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1938 HP на аукционе Katz - March 29, 2020
Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Пенни 1938 HP на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - August 2, 2019
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 2 августа 2019
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Пенни 1938 HP на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Пенни 1938 HP на аукционе Heritage - January 5, 2015
Великобритания Пенни 1938 HP на аукционе Heritage - January 5, 2015
Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность PF66 BN PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1938 HP на аукционе Stack's - August 13, 2014
Великобритания Пенни 1938 HP на аукционе Stack's - August 13, 2014
Продавец Stack's
Дата 13 августа 2014
Сохранность PF65 BN PCGS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Пенни 1938 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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