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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Монеты Великобритании 1938 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1938 HP
Средняя цена 40 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1938 HP
Средняя цена 20 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1938 HP
Средняя цена 35 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1938
Средняя цена 220 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
6 пенсов 1938
Средняя цена 3 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1938
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1938 HP
Средняя цена 10 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
3 пенса 1938 HP
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 пенса 1938 HP
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Пенни 1938 HP
Средняя цена
Продажи
0 0

Латунные и бронзовые монеты

Аверс
Реверс
3 пенса 1938 HP
Средняя цена 20 $
Продажи
1 14
Аверс
Реверс
Пенни 1938 HP
Средняя цена 15 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1938 HP
Средняя цена 45 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Фартинг 1938 HP
Средняя цена 15 $
Продажи
0 14
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