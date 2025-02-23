Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1/2 пенни 1938 года HP (Великобритания, Георг VI)
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 5,7 гр
- Диаметр 25,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 40,320,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1938
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1938 года со знаком HP. Это бронзовая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1295 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 50 USD. Торги состоялись 30 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 50 USD
Продавец Heritage
Дата 26 августа 2018
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 41 USD
Где продать?
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