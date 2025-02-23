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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1/2 пенни 1938 года HP (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1938 года HP - цена монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - 1/2 пенни 1938 года HP - цена монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: Royal Mint Museum

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 5,7 гр
  • Диаметр 25,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 40,320,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1938
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1938 года со знаком HP. Это бронзовая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1295 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 50 USD. Торги состоялись 30 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Heritage (2)
  • Pesek Auctions (2)
  • Stephen Album (1)
Великобритания 1/2 пенни 1938 HP на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Великобритания 1/2 пенни 1938 HP на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1938 HP на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Великобритания 1/2 пенни 1938 HP на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1938 HP на аукционе Stephen Album - October 31, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 50 USD
Великобритания 1/2 пенни 1938 HP на аукционе Heritage - August 26, 2018
Великобритания 1/2 пенни 1938 HP на аукционе Heritage - August 26, 2018
Продавец Heritage
Дата 26 августа 2018
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 41 USD
Великобритания 1/2 пенни 1938 HP на аукционе Heritage - June 5, 2012
Великобритания 1/2 пенни 1938 HP на аукционе Heritage - June 5, 2012
Продавец Heritage
Дата 5 июня 2012
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
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