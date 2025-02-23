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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

3 пенса 1938 года HP "Тип 1937-1948" (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - 3 пенса 1938 года HP "Тип 1937-1948" - цена монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - 3 пенса 1938 года HP "Тип 1937-1948" - цена монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 6,8 гр
  • Диаметр 21,8 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 14,532,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1938
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1938 года со знаком HP. Это латунная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 62576 проданному на аукционе Heritage Auctions за 150 USD. Торги состоялись 7 декабря 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Russiancoin (12)
Великобритания 3 пенса 1938 HP на аукционе Russiancoin - January 23, 2025
Продавец Russiancoin
Дата 23 января 2025
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 3 пенса 1938 HP на аукционе Russiancoin - January 9, 2025
Продавец Russiancoin
Дата 9 января 2025
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 3 пенса 1938 HP на аукционе Russiancoin - December 12, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 12 декабря 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 3 пенса 1938 HP на аукционе Russiancoin - December 12, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 12 декабря 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 3 пенса 1938 HP на аукционе Russiancoin - December 12, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 12 декабря 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 3 пенса 1938 HP на аукционе Russiancoin - March 16, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 800 RUB
Великобритания 3 пенса 1938 HP на аукционе Russiancoin - August 4, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 4 августа 2022
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 3 пенса 1938 HP на аукционе Russiancoin - November 25, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 25 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 3 пенса 1938 HP на аукционе AURORA - July 29, 2021
Продавец AURORA
Дата 29 июля 2021
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1938 HP на аукционе Russiancoin - June 10, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 10 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 3 пенса 1938 HP на аукционе Russiancoin - October 15, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 15 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 3 пенса 1938 HP на аукционе Russiancoin - April 30, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 30 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 3 пенса 1938 HP на аукционе Russiancoin - October 31, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 31 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
Где купить?
Великобритания 3 пенса 1938 HP на аукционе Russiancoin - February 6, 2025
Продавец Russiancoin
Дата 6 февраля 2025
Сохранность Нет оценки
К аукциону

Где продать?

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