Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1 шиллинг 1938 года HP "Тип 1937-1946" (Великобритания, Георг VI)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 5,66 гр
- Чистого серебра (0,091 oz) 2,83 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,833,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1938
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1938 года со знаком HP. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 4339 проданному на аукционе Auction World за 160000 JPY. Торги состоялись 20 января 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auction World (1)
- BAC (6)
- Baldwin's of St. James's (1)
- Heritage (1)
- Katz (2)
- Nihon (1)
- Russiancoin (1)
Продавец Auction World
Дата 22 января 2018
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
Для продажи 1 шиллинг 1938 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск