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1 шиллинг 1938 года HP "Тип 1937-1946" (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1938 года HP "Тип 1937-1946" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - 1 шиллинг 1938 года HP "Тип 1937-1946" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 5,66 гр
  • Чистого серебра (0,091 oz) 2,83 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,833,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1938
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1938 года со знаком HP. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 4339 проданному на аукционе Auction World за 160000 JPY. Торги состоялись 20 января 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1938 HP на аукционе Nihon - December 10, 2023
Продавец Nihon
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
117 $
Цена в валюте аукциона 17000 JPY
Великобритания 1 шиллинг 1938 HP на аукционе BAC - December 14, 2022
Продавец BAC
Дата 14 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Великобритания 1 шиллинг 1938 HP на аукционе BAC - July 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 июля 2022
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1938 HP на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1938 HP на аукционе BAC - March 2, 2022
Продавец BAC
Дата 2 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1938 HP на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1938 HP на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1938 HP на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1938 HP на аукционе Russiancoin - August 23, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 23 августа 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1938 HP на аукционе Auction World - January 22, 2018
Продавец Auction World
Дата 22 января 2018
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1938 HP на аукционе Baldwin's of St. James's - September 21, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 сентября 2017
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1938 HP на аукционе Katz - April 23, 2017
Продавец Katz
Дата 23 апреля 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1938 HP на аукционе Heritage - January 4, 2010
Великобритания 1 шиллинг 1938 HP на аукционе Heritage - January 4, 2010
Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1938 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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