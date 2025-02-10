Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1 шиллинг 1938 года "Тип 1937-1946" (Великобритания, Георг VI)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 5,66 гр
- Чистого серебра (0,091 oz) 2,83 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,798,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1938
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1938 года. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 22040 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1265 USD. Торги состоялись 3 января 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Stephen Album (1)
Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
220 $
Цена в валюте аукциона 220 USD
Где продать?
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