flag
Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1 шиллинг 1938 года "Тип 1937-1946" (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1938 года "Тип 1937-1946" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - 1 шиллинг 1938 года "Тип 1937-1946" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 5,66 гр
  • Чистого серебра (0,091 oz) 2,83 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,798,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1938
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1938 года. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 22040 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1265 USD. Торги состоялись 3 января 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • BAC (12)
  • Heritage (1)
  • Katz (3)
  • Russiancoin (3)
  • Stephen Album (1)
Великобритания 1 шиллинг 1938 на аукционе Russiancoin - February 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1938 на аукционе Stephen Album - October 31, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
220 $
Цена в валюте аукциона 220 USD
Великобритания 1 шиллинг 1938 на аукционе Russiancoin - October 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1938 на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1938 на аукционе BAC - April 26, 2023
Продавец BAC
Дата 26 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1938 на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1938 на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1938 на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1938 на аукционе BAC - June 8, 2022
Продавец BAC
Дата 8 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1938 на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1938 на аукционе BAC - January 26, 2022
Продавец BAC
Дата 26 января 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1938 на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1938 на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Великобритания 1 шиллинг 1938 на аукционе BAC - September 8, 2021
Продавец BAC
Дата 8 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1938 на аукционе BAC - March 17, 2021
Продавец BAC
Дата 17 марта 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1938 на аукционе Katz - June 7, 2020
Продавец Katz
Дата 7 июня 2020
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1938 на аукционе BAC - June 4, 2019
Продавец BAC
Дата 4 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1938 на аукционе Russiancoin - August 23, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 23 августа 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1938 на аукционе Katz - April 23, 2017
Продавец Katz
Дата 23 апреля 2017
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1938 на аукционе Heritage - January 4, 2010
Великобритания 1 шиллинг 1938 на аукционе Heritage - January 4, 2010
Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность PF67 CAMEO PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1938 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 477
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Георга VI Монеты Великобритании 1938 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом 1 шиллинг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 10 февр. 2025
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 13 февр. 2025
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 13 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть