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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Фартинг 1938 года HP (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - Фартинг 1938 года HP - цена монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - Фартинг 1938 года HP - цена монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: Royal Mint Museum

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,8 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,450,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал Фартинг
  • Год 1938
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1938 года со знаком HP. Это бронзовая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 61163 проданному на аукционе Heritage Auctions за 56 USD. Торги состоялись 11 октября 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Russiancoin (2)
Великобритания Фартинг 1938 HP на аукционе Russiancoin - December 12, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 12 декабря 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1938 HP на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Фартинг 1938 HP на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Фартинг 1938 HP на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Фартинг 1938 HP на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Фартинг 1938 HP на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Фартинг 1938 HP на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Фартинг 1938 HP на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Фартинг 1938 HP на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Великобритания Фартинг 1938 HP на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Фартинг 1938 HP на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Фартинг 1938 HP на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Фартинг 1938 HP на аукционе Heritage - August 30, 2012
Великобритания Фартинг 1938 HP на аукционе Heritage - August 30, 2012
Продавец Heritage
Дата 30 августа 2012
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 19 USD
Великобритания Фартинг 1938 HP на аукционе Heritage - October 11, 2009
Великобритания Фартинг 1938 HP на аукционе Heritage - October 11, 2009
Продавец Heritage
Дата 11 октября 2009
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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