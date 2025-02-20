Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Фартинг 1938 года HP (Великобритания, Георг VI)
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,8 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,450,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал Фартинг
- Год 1938
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1938 года со знаком HP. Это бронзовая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 61163 проданному на аукционе Heritage Auctions за 56 USD. Торги состоялись 11 октября 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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- Russiancoin (2)
Продавец Heritage
Дата 30 августа 2012
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 19 USD
Где продать?
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