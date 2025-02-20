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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

3 пенса 1938 года HP "Тип 1937-1945" (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - 3 пенса 1938 года HP "Тип 1937-1945" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - 3 пенса 1938 года HP "Тип 1937-1945" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0227 oz) 0,705 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,402,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1938
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1938 года со знаком HP. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 182 проданному на аукционе St James’s Auction за 3000 USD. Торги состоялись 15 января 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 3 пенса 1938 HP на аукционе St James’s - January 15, 2025
Продавец St James’s
Дата 15 января 2025
Сохранность PF66 NGC
Цена
3000 $
Цена в валюте аукциона 3000 USD
Великобритания 3 пенса 1938 HP на аукционе Russiancoin - January 9, 2025
Продавец Russiancoin
Дата 9 января 2025
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 3 пенса 1938 HP на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 3 пенса 1938 HP на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Великобритания 3 пенса 1938 HP на аукционе Russiancoin - March 16, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 16 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1938 HP на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 3 пенса 1938 HP на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 3 пенса 1938 HP на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 3 пенса 1938 HP на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 3 пенса 1938 HP на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 3 пенса 1938 HP на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 3 пенса 1938 HP на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 3 пенса 1938 HP на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 3 пенса 1938 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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