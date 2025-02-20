Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
3 пенса 1938 года HP "Тип 1937-1945" (Великобритания, Георг VI)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 1,41 гр
- Чистого серебра (0,0227 oz) 0,705 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,402,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал 3 пенса
- Год 1938
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1938 года со знаком HP. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 182 проданному на аукционе St James’s Auction за 3000 USD. Торги состоялись 15 января 2025.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец St James’s
Дата 15 января 2025
Сохранность PF66 NGC
Цена
3000 $
Цена в валюте аукциона 3000 USD
Продавец Russiancoin
Дата 16 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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