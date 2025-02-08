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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Флорин (2 шиллинга) 1938 года HP (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - Флорин (2 шиллинга) 1938 года HP - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - Флорин (2 шиллинга) 1938 года HP - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: Comptoir des Monnaies

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 11,31 гр
  • Чистого серебра (0,1818 oz) 5,655 гр
  • Диаметр 28,3 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,909,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал Флорин (2 шиллинга)
  • Год 1938
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Флорин (2 шиллинга) 1938 года со знаком HP. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 22043 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2530 USD. Торги состоялись 3 января 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • London Coins (2)
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1938 HP на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1938 HP на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1938 HP на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность AU
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1938 HP на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1938 HP на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1938 HP на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность AU
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1938 HP на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1938 HP на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1938 HP на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность AU
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1938 HP на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1938 HP на аукционе Auction World - January 22, 2018
Продавец Auction World
Дата 22 января 2018
Сохранность PF65 NGC
Цена
2346 $
Цена в валюте аукциона 260000 JPY
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1938 HP на аукционе Baldwin's of St. James's - September 21, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 сентября 2017
Сохранность PF65 NGC
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1938 HP на аукционе Katz - April 23, 2017
Продавец Katz
Дата 23 апреля 2017
Сохранность AU
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 17 EUR
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1938 HP на аукционе Heritage - January 4, 2010
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1938 HP на аукционе Heritage - January 4, 2010
Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность PF65 NGC
Цена
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