Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Флорин (2 шиллинга) 1938 года HP (Великобритания, Георг VI)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 11,31 гр
- Чистого серебра (0,1818 oz) 5,655 гр
- Диаметр 28,3 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,909,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал Флорин (2 шиллинга)
- Год 1938
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Флорин (2 шиллинга) 1938 года со знаком HP. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 22043 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2530 USD. Торги состоялись 3 января 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auction World (1)
- BAC (8)
- Baldwin's of St. James's (1)
- Heritage (1)
- Katz (1)
- London Coins (2)
Продавец Auction World
Дата 22 января 2018
Сохранность PF65 NGC
Цена
2346 $
Цена в валюте аукциона 260000 JPY
Где продать?
Для продажи Флорин (2 шиллинга) 1938 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск