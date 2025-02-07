Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Пенни 1937 года HP "Тип 1937-1948" (Великобритания, Георг VI)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 9,4 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 88,896,000
- Тираж BU 26,000
- Тираж PROOF 4
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал Пенни
- Год 1937
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1937 года со знаком HP. Это бронзовая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 758 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 3200 GBP. Торги состоялись 3 мая 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность MS65 RB ННР
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 2600 RUB
Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность PF64 RB PCGS
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 80 USD
Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 23 апреля 2023
Сохранность PF67 BN PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 23 апреля 2023
Сохранность PF66 RB PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Katz
Дата 6 апреля 2023
Сохранность PF65 RD PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 22 декабря 2022
Сохранность PF66 BN NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Coin Cabinet
Дата 31 августа 2022
Сохранность PF65 RB NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Coin Cabinet
Дата 31 августа 2022
Сохранность PF66 RB NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Pegasus Auctions
Дата 27 марта 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2021
Сохранность PF65 RB PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 17 июня 2021
Сохранность PF64 RB PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 10 июня 2021
Сохранность PF65 RB PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 3 июня 2021
Сохранность PF66 RD PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 27 мая 2021
Сохранность PF65 RB PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 13 мая 2021
Сохранность PF65 RB PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 25 марта 2021
Сохранность PF66 RB PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
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Где продать?
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