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Пенни 1937 года HP "Тип 1937-1948" (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - Пенни 1937 года HP "Тип 1937-1948" - цена монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - Пенни 1937 года HP "Тип 1937-1948" - цена монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 9,4 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 88,896,000
  • Тираж BU 26,000
  • Тираж PROOF 4

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал Пенни
  • Год 1937
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1937 года со знаком HP. Это бронзовая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 758 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 3200 GBP. Торги состоялись 3 мая 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Пенни 1937 HP на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность MS65 RB ННР
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 2600 RUB
Великобритания Пенни 1937 HP на аукционе Stephen Album - October 31, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность PF64 RB PCGS
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 80 USD
Великобритания Пенни 1937 HP на аукционе Stephen Album - October 31, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1937 HP на аукционе Art-Rite - October 19, 2023
Продавец Art-Rite
Дата 19 октября 2023
Сохранность PF66 BN NGC
Цена
Великобритания Пенни 1937 HP на аукционе Stack's - April 23, 2023
Великобритания Пенни 1937 HP на аукционе Stack's - April 23, 2023
Продавец Stack's
Дата 23 апреля 2023
Сохранность PF67 BN PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1937 HP на аукционе Stack's - April 23, 2023
Великобритания Пенни 1937 HP на аукционе Stack's - April 23, 2023
Продавец Stack's
Дата 23 апреля 2023
Сохранность PF66 RB PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1937 HP на аукционе Katz - April 6, 2023
Продавец Katz
Дата 6 апреля 2023
Сохранность PF65 RD PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1937 HP на аукционе Heritage - December 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 декабря 2022
Сохранность PF66 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1937 HP на аукционе Coin Cabinet - August 31, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 31 августа 2022
Сохранность PF65 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1937 HP на аукционе Coin Cabinet - August 31, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 31 августа 2022
Сохранность PF66 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1937 HP на аукционе Русское Наследие - June 19, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания Пенни 1937 HP на аукционе Pegasus Auctions - March 27, 2022
Продавец Pegasus Auctions
Дата 27 марта 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1937 HP на аукционе Heritage - August 19, 2021
Великобритания Пенни 1937 HP на аукционе Heritage - August 19, 2021
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2021
Сохранность PF65 RB PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1937 HP на аукционе Heritage - June 17, 2021
Великобритания Пенни 1937 HP на аукционе Heritage - June 17, 2021
Продавец Heritage
Дата 17 июня 2021
Сохранность PF64 RB PCGS
Цена
******
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Великобритания Пенни 1937 HP на аукционе Heritage - June 10, 2021
Великобритания Пенни 1937 HP на аукционе Heritage - June 10, 2021
Продавец Heritage
Дата 10 июня 2021
Сохранность PF65 RB PCGS
Цена
******
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Великобритания Пенни 1937 HP на аукционе Heritage - June 3, 2021
Великобритания Пенни 1937 HP на аукционе Heritage - June 3, 2021
Продавец Heritage
Дата 3 июня 2021
Сохранность PF66 RD PCGS
Цена
******
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Великобритания Пенни 1937 HP на аукционе Heritage - May 27, 2021
Великобритания Пенни 1937 HP на аукционе Heritage - May 27, 2021
Продавец Heritage
Дата 27 мая 2021
Сохранность PF65 RB PCGS
Цена
******
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Великобритания Пенни 1937 HP на аукционе Heritage - May 20, 2021
Великобритания Пенни 1937 HP на аукционе Heritage - May 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 мая 2021
Сохранность PF65 RB PCGS
Цена
Великобритания Пенни 1937 HP на аукционе Heritage - May 13, 2021
Великобритания Пенни 1937 HP на аукционе Heritage - May 13, 2021
Продавец Heritage
Дата 13 мая 2021
Сохранность PF65 RB PCGS
Цена
******
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Великобритания Пенни 1937 HP на аукционе Heritage - March 25, 2021
Великобритания Пенни 1937 HP на аукционе Heritage - March 25, 2021
Продавец Heritage
Дата 25 марта 2021
Сохранность PF66 RB PCGS
Цена
******
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Великобритания Пенни 1937 HP на аукционе Heritage - March 18, 2021
Великобритания Пенни 1937 HP на аукционе Heritage - March 18, 2021
Продавец Heritage
Дата 18 марта 2021
Сохранность PF66 BN PCGS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Пенни 1937 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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