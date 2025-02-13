Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Пенни 1952 года HP "Тип 1949-1952" (Великобритания, Георг VI)
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1952 года со знаком HP. Это бронзовая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 3576 проданному на аукционе Auction World за 12500000 JPY. Торги состоялись 13 июля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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