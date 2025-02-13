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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Пенни 1952 года HP "Тип 1949-1952" (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - Пенни 1952 года HP "Тип 1949-1952" - цена монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - Пенни 1952 года HP "Тип 1949-1952" - цена монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: Royal Mint Museum

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 9,4 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал Пенни
  • Год 1952
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1952 года со знаком HP. Это бронзовая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 3576 проданному на аукционе Auction World за 12500000 JPY. Торги состоялись 13 июля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Пенни 1952 HP на аукционе Auction World - July 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
79139 $
Цена в валюте аукциона 12500000 JPY
Великобритания Пенни 1952 HP на аукционе Baldwin's of St. James's - June 12, 2019
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 12 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи Пенни 1952 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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