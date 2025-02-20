flag
Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Монеты Великобритании 1952 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1952
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1952 HP
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 пенса 1952 HP
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Пенни 1952 HP
Средняя цена
Продажи
0 0

Медно-никелевые монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1952 HP
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1952 HP
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
6 пенсов 1952 HP
Средняя цена 65 $
Продажи
0 36

Латунные и бронзовые монеты

Аверс
Реверс
3 пенса 1952 HP
Средняя цена
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Пенни 1952 HP
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1952 HP
Средняя цена 40 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Фартинг 1952 HP
Средняя цена 140 $
Продажи
0 6
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
InAsta S.p.A.
Аукцион 20 февр. 2025
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 13 февр. 2025
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 10 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть