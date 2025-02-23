Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1/2 пенни 1952 года HP (Великобритания, Георг VI)
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 5,6 гр
- Диаметр 25,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 33,278,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1952
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1952 года со знаком HP. Это бронзовая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 60223 проданному на аукционе Heritage Auctions за 42 USD. Торги состоялись 5 июня 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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