flag
Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Фартинг 1952 года HP (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - Фартинг 1952 года HP - цена монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - Фартинг 1952 года HP - цена монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,8 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,251,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал Фартинг
  • Год 1952
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1952 года со знаком HP. Это бронзовая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1012 проданному на аукционе Spink UK за 420 GBP. Торги состоялись 26 марта 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Baldwin's of St. James's (2)
  • Heritage (1)
  • Russiancoin (1)
  • Spink (1)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (1)
Великобритания Фартинг 1952 HP на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Фартинг 1952 HP на аукционе Baldwin's of St. James's - September 21, 2015
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 сентября 2015
Сохранность PROOF
Цена
621 $
Цена в валюте аукциона 400 GBP
Великобритания Фартинг 1952 HP на аукционе Baldwin's of St. James's - June 24, 2014
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 24 июня 2014
Сохранность PROOF
Цена
578 $
Цена в валюте аукциона 340 GBP
Великобритания Фартинг 1952 HP на аукционе Spink - March 26, 2013
Продавец Spink
Дата 26 марта 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1952 HP на аукционе Heritage - June 5, 2012
Великобритания Фартинг 1952 HP на аукционе Heritage - June 5, 2012
Продавец Heritage
Дата 5 июня 2012
Сохранность MS67 RD NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1952 HP на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 28, 2010
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 28 сентября 2010
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи Фартинг 1952 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 477
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Георга VI Монеты Великобритании 1952 года Все британские монеты британские бронзовые монеты британские монеты номиналом Фартинг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Studio Numismatico Raffaele Negrini
Аукцион 23 февр. 2025
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 13 февр. 2025
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 13 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть