Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Фартинг 1952 года HP (Великобритания, Георг VI)
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,8 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,251,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал Фартинг
- Год 1952
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1952 года со знаком HP. Это бронзовая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1012 проданному на аукционе Spink UK за 420 GBP. Торги состоялись 26 марта 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 сентября 2015
Сохранность PROOF
Цена
621 $
Цена в валюте аукциона 400 GBP
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 24 июня 2014
Сохранность PROOF
Цена
578 $
Цена в валюте аукциона 340 GBP
Продавец Heritage
Дата 5 июня 2012
Сохранность MS67 RD NGC
Цена
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