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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1/2 кроны (Полукрона) 1952 года HP (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1952 года HP - цена монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1952 года HP - цена монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: Colin Cooke Coins

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 14,1 гр
  • Диаметр 32,3 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1952
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

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