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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

3 пенса 1952 года HP "Тип 1949-1952" (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - 3 пенса 1952 года HP "Тип 1949-1952" - цена монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - 3 пенса 1952 года HP "Тип 1949-1952" - цена монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: Royal Mint Museum

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 6,8 гр
  • Диаметр 21,8 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 25,494,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1952
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1952 года со знаком HP. Это латунная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 393 проданному на аукционе Spink UK за 5500 USD. Торги состоялись 15 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 3 пенса 1952 HP на аукционе Russiancoin - December 12, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 12 декабря 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 3 пенса 1952 HP на аукционе TMAJK sro - September 28, 2023
Великобритания 3 пенса 1952 HP на аукционе TMAJK sro - September 28, 2023
Продавец TMAJK sro
Дата 28 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 3 пенса 1952 HP на аукционе Spink - January 15, 2023
Продавец Spink
Дата 15 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
5500 $
Цена в валюте аукциона 5500 USD
Великобритания 3 пенса 1952 HP на аукционе Heritage - August 9, 2012
Великобритания 3 пенса 1952 HP на аукционе Heritage - August 9, 2012
Продавец Heritage
Дата 9 августа 2012
Сохранность MS64 NGC
Цена
Великобритания 3 пенса 1952 HP на аукционе Spink - June 25, 2009
Продавец Spink
Дата 25 июня 2009
Сохранность PROOF
Цена
524 $
Цена в валюте аукциона 320 GBP

Где продать?

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