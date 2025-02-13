Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
3 пенса 1952 года HP "Тип 1949-1952" (Великобритания, Георг VI)
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 6,8 гр
- Диаметр 21,8 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 25,494,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал 3 пенса
- Год 1952
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1952 года со знаком HP. Это латунная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 393 проданному на аукционе Spink UK за 5500 USD. Торги состоялись 15 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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