Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1 шиллинг 1952 года HP (Великобритания, Георг VI)
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 5,65 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1952
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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