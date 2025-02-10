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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1 шиллинг 1952 года HP (Великобритания, Георг VI)

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Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,65 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1952
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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