Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Пенни 1939 года HP "Тип 1937-1948" (Великобритания, Георг VI)
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 9,4 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 55,560,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал Пенни
- Год 1939
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1939 года со знаком HP. Это бронзовая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 29798 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1880 USD. Торги состоялись 4 января 2015.
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Продавец Russiancoin
Дата 28 ноября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 100 RUB
Продавец Pesek Auctions
Дата 7 ноября 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность PF65 BN PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 августа 2014
Сохранность PF64 BN PCGS
Цена
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Где продать?
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