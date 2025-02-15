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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Пенни 1939 года HP "Тип 1937-1948" (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - Пенни 1939 года HP "Тип 1937-1948" - цена монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - Пенни 1939 года HP "Тип 1937-1948" - цена монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 9,4 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 55,560,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал Пенни
  • Год 1939
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1939 года со знаком HP. Это бронзовая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 29798 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1880 USD. Торги состоялись 4 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (1)
  • Денга1700 (1)
Продавец WCN
Дата 16 января 2025
Сохранность UNC
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 46 PLN
Великобритания Пенни 1939 HP на аукционе Russiancoin - November 28, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 28 ноября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 100 RUB
Великобритания Пенни 1939 HP на аукционе Pesek Auctions - November 7, 2024
Великобритания Пенни 1939 HP на аукционе Pesek Auctions - November 7, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 7 ноября 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1939 HP на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Великобритания Пенни 1939 HP на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Пенни 1939 HP на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания Пенни 1939 HP на аукционе Russiancoin - June 22, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1939 HP на аукционе Денга1700 - February 26, 2023
Великобритания Пенни 1939 HP на аукционе Денга1700 - February 26, 2023
Продавец Денга1700
Дата 26 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1939 HP на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1939 HP на аукционе ibercoin - March 30, 2021
Продавец ibercoin
Дата 30 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1939 HP на аукционе Heritage - January 5, 2015
Великобритания Пенни 1939 HP на аукционе Heritage - January 5, 2015
Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность PF65 BN PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1939 HP на аукционе Stack's - August 13, 2014
Великобритания Пенни 1939 HP на аукционе Stack's - August 13, 2014
Продавец Stack's
Дата 13 августа 2014
Сохранность PF64 BN PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1939 HP на аукционе Heritage Eur - November 23, 2013
Продавец Heritage Eur
Дата 23 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Пенни 1939 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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