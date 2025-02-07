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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Монеты Великобритании 1939 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1939 HP
Средняя цена 55 $
Продажи
1 33
Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1939 HP
Средняя цена 120 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1939 HP
Средняя цена 35 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1939
Средняя цена 95 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
6 пенсов 1939
Средняя цена 7 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1939
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1939 HP
Средняя цена 20 $
Продажи
1 5
Аверс
Реверс
3 пенса 1939 HP
Средняя цена 40 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 пенса 1939 HP
Средняя цена 20 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Пенни 1939 HP
Средняя цена
Продажи
0 0

Латунные и бронзовые монеты

Аверс
Реверс
3 пенса 1939 HP
Средняя цена 15 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
Пенни 1939 HP
Средняя цена 8 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1939 HP
Средняя цена 25 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Фартинг 1939 HP
Средняя цена 30 $
Продажи
0 4
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