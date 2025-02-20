Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1/2 кроны (Полукрона) 1939 года HP (Великобритания, Георг VI)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 14,14 гр
- Чистого серебра (0,2273 oz) 7,07 гр
- Диаметр 32,3 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 15,479,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1939
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1939 года со знаком HP. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 21093 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1528 USD. Торги состоялись 6 января 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 12 сентября 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
320 $
Цена в валюте аукциона 320 USD
Продавец Coin Cabinet
Дата 20 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 27 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Rio de la Plata
Дата 12 марта 2021
Сохранность AU
Цена
******
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