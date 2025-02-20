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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1/2 кроны (Полукрона) 1939 года HP (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1939 года HP - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1939 года HP - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,2273 oz) 7,07 гр
  • Диаметр 32,3 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 15,479,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1939
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1939 года со знаком HP. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 21093 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1528 USD. Торги состоялись 6 января 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1939 HP на аукционе Katz - September 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 17 EUR
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1939 HP на аукционе Stack's - September 12, 2024
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1939 HP на аукционе Stack's - September 12, 2024
Продавец Stack's
Дата 12 сентября 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
320 $
Цена в валюте аукциона 320 USD
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1939 HP на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1939 HP на аукционе Katz - May 14, 2023
Продавец Katz
Дата 14 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1939 HP на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1939 HP на аукционе Coin Cabinet - February 20, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 20 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1939 HP на аукционе Katz - February 12, 2023
Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1939 HP на аукционе Ibrahim's Collectibles - November 27, 2022
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 27 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1939 HP на аукционе CoinsNB - October 15, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 15 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1939 HP на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1939 HP на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1939 HP на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1939 HP на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1939 HP на аукционе Aurea - October 6, 2021
Продавец Aurea
Дата 6 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1939 HP на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1939 HP на аукционе Rio de la Plata - March 12, 2021
Продавец Rio de la Plata
Дата 12 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1939 HP на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1939 HP на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1939 HP на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1939 HP на аукционе Frühwald - September 28, 2019
Продавец Frühwald
Дата 28 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1939 HP на аукционе Frühwald - May 18, 2019
Продавец Frühwald
Дата 18 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
Где купить?
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1939 HP на аукционе CHS Basel Numismatics - February 12, 2025
Продавец CHS Basel Numismatics
Дата 12 февраля 2025
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1939 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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