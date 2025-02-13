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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

3 пенса 1939 года HP "Тип 1937-1945" (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - 3 пенса 1939 года HP "Тип 1937-1945" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - 3 пенса 1939 года HP "Тип 1937-1945" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: Royal Mint Museum

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0227 oz) 0,705 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,356,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1939
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1939 года со знаком HP. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 660 проданному на аукционе BAC Numismatics за 20 EUR. Торги состоялись 28 мая 2020.

Сохранность
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  • BAC (3)
  • Russiancoin (1)
Великобритания 3 пенса 1939 HP на аукционе Russiancoin - October 3, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 3 октября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 3 пенса 1939 HP на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Великобритания 3 пенса 1939 HP на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 3 пенса 1939 HP на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
Где купить?
Великобритания 3 пенса 1939 HP на аукционе Russiancoin - February 6, 2025
Продавец Russiancoin
Дата 6 февраля 2025
Сохранность Нет оценки
К аукциону

Где продать?

Для продажи 3 пенса 1939 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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