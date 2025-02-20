Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1 шиллинг 1939 года "Тип 1937-1946" (Великобритания, Георг VI)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 5,66 гр
- Чистого серебра (0,091 oz) 2,83 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 10,264,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1939
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1939 года. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 394 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 700 GBP. Торги состоялись 23 сентября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
280 $
Цена в валюте аукциона 280 USD
Продавец Russiancoin
Дата 27 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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