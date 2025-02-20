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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1 шиллинг 1939 года "Тип 1937-1946" (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1939 года "Тип 1937-1946" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - 1 шиллинг 1939 года "Тип 1937-1946" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 5,66 гр
  • Чистого серебра (0,091 oz) 2,83 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,264,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1939
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1939 года. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 394 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 700 GBP. Торги состоялись 23 сентября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stephen Album (1)
Великобритания 1 шиллинг 1939 на аукционе Russiancoin - January 9, 2025
Продавец Russiancoin
Дата 9 января 2025
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1939 на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1939 на аукционе Stephen Album - October 31, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
280 $
Цена в валюте аукциона 280 USD
Великобритания 1 шиллинг 1939 на аукционе Russiancoin - April 27, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 27 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Великобритания 1 шиллинг 1939 на аукционе BAC - April 26, 2023
Продавец BAC
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1939 на аукционе BAC - December 14, 2022
Продавец BAC
Дата 14 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1939 на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Великобритания 1 шиллинг 1939 на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1939 на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1939 на аукционе BAC - July 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1939 на аукционе BAC - June 8, 2022
Продавец BAC
Дата 8 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1939 на аукционе BAC - March 2, 2022
Продавец BAC
Дата 2 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1939 на аукционе BAC - January 26, 2022
Продавец BAC
Дата 26 января 2022
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1939 на аукционе BAC - September 8, 2021
Продавец BAC
Дата 8 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1939 на аукционе BAC - March 17, 2021
Продавец BAC
Дата 17 марта 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1939 на аукционе BAC - June 4, 2019
Продавец BAC
Дата 4 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1939 на аукционе Russiancoin - August 23, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 23 августа 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1939 на аукционе Baldwin's of St. James's - September 23, 2013
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 23 сентября 2013
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

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