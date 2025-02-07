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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

3 пенса 1939 года HP "Тип 1937-1948" (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - 3 пенса 1939 года HP "Тип 1937-1948" - цена монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - 3 пенса 1939 года HP "Тип 1937-1948" - цена монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: Pesek Auctions

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 6,8 гр
  • Диаметр 21,8 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,603,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1939
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1939 года со знаком HP. Это латунная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 62135 проданному на аукционе Heritage Auctions за 15 USD. Торги состоялись 9 августа 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Russiancoin (4)
Великобритания 3 пенса 1939 HP на аукционе Russiancoin - January 9, 2025
Продавец Russiancoin
Дата 9 января 2025
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 3 пенса 1939 HP на аукционе Russiancoin - December 12, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 12 декабря 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 3 пенса 1939 HP на аукционе Russiancoin - December 12, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 12 декабря 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 3 пенса 1939 HP на аукционе Russiancoin - December 12, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 12 декабря 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 3 пенса 1939 HP на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Великобритания 3 пенса 1939 HP на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 3 пенса 1939 HP на аукционе Heritage - August 9, 2012
Великобритания 3 пенса 1939 HP на аукционе Heritage - August 9, 2012
Продавец Heritage
Дата 9 августа 2012
Сохранность MS63 NGC
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 15 USD

Где продать?

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