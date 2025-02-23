Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
6 пенсов 1939 года (Великобритания, Георг VI)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 2,83 гр
- Чистого серебра (0,0455 oz) 1,415 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 28,670,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал 6 пенсов
- Год 1939
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1939 года. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 4293 проданному на аукционе Auction World за 184000 JPY. Торги состоялись 15 октября 2017.
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2018
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Auction World
Дата 15 октября 2017
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
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Где продать?
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