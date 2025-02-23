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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

6 пенсов 1939 года (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - 6 пенсов 1939 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - 6 пенсов 1939 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 2,83 гр
  • Чистого серебра (0,0455 oz) 1,415 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 28,670,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1939
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1939 года. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 4293 проданному на аукционе Auction World за 184000 JPY. Торги состоялись 15 октября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 6 пенсов 1939 на аукционе Russiancoin - December 12, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 12 декабря 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 6 пенсов 1939 на аукционе Russiancoin - December 12, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 12 декабря 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 6 пенсов 1939 на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 6 пенсов 1939 на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Великобритания 6 пенсов 1939 на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 8 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 6 пенсов 1939 на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Великобритания 6 пенсов 1939 на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1939 на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Великобритания 6 пенсов 1939 на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1939 на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Великобритания 6 пенсов 1939 на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Великобритания 6 пенсов 1939 на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Великобритания 6 пенсов 1939 на аукционе BAC - June 8, 2022
Продавец BAC
Дата 8 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания 6 пенсов 1939 на аукционе BAC - January 26, 2022
Продавец BAC
Дата 26 января 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания 6 пенсов 1939 на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Великобритания 6 пенсов 1939 на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1939 на аукционе Heritage - January 16, 2019
Великобритания 6 пенсов 1939 на аукционе Heritage - January 16, 2019
Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность PF66 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1939 на аукционе Stack's - January 16, 2018
Великобритания 6 пенсов 1939 на аукционе Stack's - January 16, 2018
Продавец Stack's
Дата 16 января 2018
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1939 на аукционе Auction World - October 15, 2017
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2017
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1939 на аукционе Katz - April 23, 2017
Продавец Katz
Дата 23 апреля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1939 на аукционе Heritage - April 23, 2013
Великобритания 6 пенсов 1939 на аукционе Heritage - April 23, 2013
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1939 на аукционе Heritage - January 7, 2013
Великобритания 6 пенсов 1939 на аукционе Heritage - January 7, 2013
Продавец Heritage
Дата 7 января 2013
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1939 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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