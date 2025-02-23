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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1/2 пенни 1939 года HP (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1939 года HP - цена монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - 1/2 пенни 1939 года HP - цена монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: Royal Mint Museum

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 5,7 гр
  • Диаметр 25,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 28,925,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1939
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1939 года со знаком HP. Это бронзовая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 40174 проданному на аукционе Heritage Auctions за 31 USD. Торги состоялись 26 августа 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 пенни 1939 HP на аукционе Heritage - August 26, 2018
Великобритания 1/2 пенни 1939 HP на аукционе Heritage - August 26, 2018
Продавец Heritage
Дата 26 августа 2018
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 31 USD
Великобритания 1/2 пенни 1939 HP на аукционе Heritage Eur - November 23, 2013
Продавец Heritage Eur
Дата 23 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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