Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1/2 пенни 1939 года HP (Великобритания, Георг VI)
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 5,7 гр
- Диаметр 25,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 28,925,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1939
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1939 года со знаком HP. Это бронзовая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 40174 проданному на аукционе Heritage Auctions за 31 USD. Торги состоялись 26 августа 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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