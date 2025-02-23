Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Фартинг 1939 года HP (Великобритания, Георг VI)
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,8 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,144,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал Фартинг
- Год 1939
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1939 года со знаком HP. Это бронзовая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 64241 проданному на аукционе Heritage Auctions за 69 USD. Торги состоялись 26 июля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Russiancoin (2)
Продавец Karamitsos
Дата 12 сентября 2021
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 38 EUR
Где продать?
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