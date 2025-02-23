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1 шиллинг 1939 года HP "Тип 1937-1946" (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1939 года HP "Тип 1937-1946" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - 1 шиллинг 1939 года HP "Тип 1937-1946" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 5,66 гр
  • Чистого серебра (0,091 oz) 2,83 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 11,053,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1939
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1939 года со знаком HP. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 31786 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1680 USD. Торги состоялись 6 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Russiancoin (2)
Великобритания 1 шиллинг 1939 HP на аукционе Russiancoin - December 12, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 12 декабря 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1939 HP на аукционе Nihon - December 10, 2023
Продавец Nihon
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
131 $
Цена в валюте аукциона 19000 JPY
Великобритания 1 шиллинг 1939 HP на аукционе BAC - July 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 июля 2022
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1939 HP на аукционе BAC - March 2, 2022
Продавец BAC
Дата 2 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1939 HP на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Великобритания 1 шиллинг 1939 HP на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1939 HP на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1939 HP на аукционе Russiancoin - January 14, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 14 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1939 HP на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1939 HP на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1939 HP на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1939 HP на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1939 HP на аукционе Heritage - September 11, 2018
Великобритания 1 шиллинг 1939 HP на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1939 HP на аукционе Katz - April 23, 2017
Продавец Katz
Дата 23 апреля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1939 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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