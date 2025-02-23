Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1 шиллинг 1939 года HP "Тип 1937-1946" (Великобритания, Георг VI)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 5,66 гр
- Чистого серебра (0,091 oz) 2,83 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 11,053,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1939
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1939 года со знаком HP. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 31786 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1680 USD. Торги состоялись 6 сентября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 14 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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