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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

3 пенса 1939 года HP "Тип 1937-1952" (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - 3 пенса 1939 года HP "Тип 1937-1952" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - 3 пенса 1939 года HP "Тип 1937-1952" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0227 oz) 0,705 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 1,234

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1939
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1939 года со знаком HP. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 318 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 35 EUR. Торги состоялись 10 сентября 2019.

Сохранность
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Великобритания 3 пенса 1939 HP на аукционе Tauler & Fau - September 10, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 10 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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