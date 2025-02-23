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Пенни 1945 года HP "Тип 1937-1948" (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - Пенни 1945 года HP "Тип 1937-1948" - цена монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - Пенни 1945 года HP "Тип 1937-1948" - цена монеты - Великобритания, Георг VI

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 9,4 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 79,531,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал Пенни
  • Год 1945
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1945 года со знаком HP. Это бронзовая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 26392 проданному на аукционе Heritage Auctions за 374 USD. Торги состоялись 12 января 2010.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Russiancoin (4)
Великобритания Пенни 1945 HP на аукционе Russiancoin - December 7, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1945 HP на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1945 HP на аукционе Russiancoin - June 22, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1945 HP на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Где купить?
Великобритания Пенни 1945 HP на аукционе Russiancoin - February 6, 2025
Продавец Russiancoin
Дата 6 февраля 2025
Сохранность Нет оценки
К аукциону

Где продать?

Для продажи Пенни 1945 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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