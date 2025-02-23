Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Пенни 1945 года HP "Тип 1937-1948" (Великобритания, Георг VI)
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1945 года со знаком HP. Это бронзовая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 26392 проданному на аукционе Heritage Auctions за 374 USD. Торги состоялись 12 января 2010.
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