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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Монеты Великобритании 1945 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1945 HP
Средняя цена 20 $
Продажи
0 57
Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1945 HP
Средняя цена 9 $
Продажи
0 46
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1945 HP
Средняя цена 40 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1945
Средняя цена 60 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
6 пенсов 1945
Средняя цена 20 $
Продажи
2 32
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1945
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1945 HP
Средняя цена 59000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 пенса 1945 HP
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 пенса 1945 HP
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Пенни 1945 HP
Средняя цена
Продажи
0 0

Латунные и бронзовые монеты

Аверс
Реверс
3 пенса 1945 HP
Средняя цена 15 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
Пенни 1945 HP
Средняя цена
Продажи
1 5
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1945 HP
Средняя цена 20 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Фартинг 1945 HP
Средняя цена 10 $
Продажи
0 11
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