Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1/2 кроны (Полукрона) 1945 года HP (Великобритания, Георг VI)
Фотография: Pesek Auctions
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 14,14 гр
- Чистого серебра (0,2273 oz) 7,07 гр
- Диаметр 32,3 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 19,849,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1945
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (57)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1945 года со знаком HP. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 816 проданному на аукционе Spink UK за 40 GBP. Торги состоялись 1 декабря 2005.
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Продавец CoinsNB
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 20 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 15 декабря 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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