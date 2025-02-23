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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1/2 кроны (Полукрона) 1945 года HP (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1945 года HP - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1945 года HP - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: Pesek Auctions

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,2273 oz) 7,07 гр
  • Диаметр 32,3 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 19,849,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1945
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (57)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1945 года со знаком HP. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 816 проданному на аукционе Spink UK за 40 GBP. Торги состоялись 1 декабря 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 30 января 2025
Сохранность UNC
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1945 HP на аукционе Coinhouse - December 21, 2024
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1945 HP на аукционе Coinhouse - December 21, 2024
Продавец Coinhouse
Дата 21 декабря 2024
Сохранность VF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1945 HP на аукционе Katz - December 16, 2024
Продавец Katz
Дата 16 декабря 2024
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1945 HP на аукционе Katz - October 27, 2024
Продавец Katz
Дата 27 октября 2024
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1945 HP на аукционе Katz - September 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1945 HP на аукционе CoinsNB - September 30, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1945 HP на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1945 HP на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1945 HP на аукционе Coin Cabinet - February 20, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 20 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1945 HP на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1945 HP на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1945 HP на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1945 HP на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1945 HP на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1945 HP на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1945 HP на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1945 HP на аукционе CoinsNB - March 19, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 19 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1945 HP на аукционе Tauler & Fau - December 15, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 15 декабря 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1945 HP на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1945 HP на аукционе Aurea - October 6, 2021
Продавец Aurea
Дата 6 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1945 HP на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1945 HP на аукционе Del Bosque, Briggs & Bustos - April 17, 2021
Продавец Del Bosque, Briggs & Bustos
Дата 17 апреля 2021
Сохранность AU58 PL NGC
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1945 HP на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1945 HP на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1945 HP на аукционе Katz - December 20, 2020
Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1945 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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