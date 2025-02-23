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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1/2 пенни 1945 года HP (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1945 года HP - цена монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - 1/2 пенни 1945 года HP - цена монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: FESOJK s.r.o.

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 5,7 гр
  • Диаметр 25,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 57,000,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1945
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1945 года со знаком HP. Это бронзовая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 60219 проданному на аукционе Heritage Auctions за 18 USD. Торги состоялись 5 июня 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 пенни 1945 HP на аукционе Heritage - June 5, 2012
Великобритания 1/2 пенни 1945 HP на аукционе Heritage - June 5, 2012
Продавец Heritage
Дата 5 июня 2012
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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