Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Флорин (2 шиллинга) 1945 года HP (Великобритания, Георг VI)
Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 11,31 гр
- Чистого серебра (0,1818 oz) 5,655 гр
- Диаметр 28,3 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 25,858,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал Флорин (2 шиллинга)
- Год 1945
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Флорин (2 шиллинга) 1945 года со знаком HP. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 6887 проданному на аукционе A.Karamitsos International Philatelic Auctions за 160 EUR. Торги состоялись 4 декабря 2021.
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Сохранность (слабы)
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