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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Флорин (2 шиллинга) 1945 года HP (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - Флорин (2 шиллинга) 1945 года HP - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - Флорин (2 шиллинга) 1945 года HP - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 11,31 гр
  • Чистого серебра (0,1818 oz) 5,655 гр
  • Диаметр 28,3 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 25,858,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал Флорин (2 шиллинга)
  • Год 1945
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Флорин (2 шиллинга) 1945 года со знаком HP. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 6887 проданному на аукционе A.Karamitsos International Philatelic Auctions за 160 EUR. Торги состоялись 4 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 30 января 2025
Сохранность UNC
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1945 HP на аукционе Münzen Gut-Lynt - December 1, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 декабря 2024
Сохранность AU
Цена
Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Продавец WCN
Дата 19 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1945 HP на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1945 HP на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1945 HP на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1945 HP на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1945 HP на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1945 HP на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1945 HP на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1945 HP на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1945 HP на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1945 HP на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1945 HP на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1945 HP на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1945 HP на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 7 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец WCN
Дата 24 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 29 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1945 HP на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Флорин (2 шиллинга) 1945 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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