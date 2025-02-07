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6 пенсов 1945 года (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - 6 пенсов 1945 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - 6 пенсов 1945 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 2,83 гр
  • Чистого серебра (0,0455 oz) 1,415 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 39,939,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1945
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1945 года. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 268 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 440 GBP. Торги состоялись 26 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • BAC (3)
  • Baldwin's of St. James's (1)
  • CoinsNB (15)
  • Katz (1)
  • Russiancoin (10)
Великобритания 6 пенсов 1945 на аукционе CoinsNB - January 18, 2025
Продавец CoinsNB
Дата 18 января 2025
Сохранность MS64 NGC
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Великобритания 6 пенсов 1945 на аукционе Russiancoin - October 31, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 31 октября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 6 пенсов 1945 на аукционе CoinsNB - September 14, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 14 сентября 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 17 EUR
Великобритания 6 пенсов 1945 на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 6 пенсов 1945 на аукционе CoinsNB - July 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1945 на аукционе CoinsNB - June 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1945 на аукционе CoinsNB - June 15, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 15 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1945 на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 6 пенсов 1945 на аукционе CoinsNB - April 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1945 на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1945 на аукционе CoinsNB - February 24, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1945 на аукционе CoinsNB - December 16, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1945 на аукционе Russiancoin - December 7, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1945 на аукционе CoinsNB - October 28, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1945 на аукционе CoinsNB - September 30, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1945 на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 6 пенсов 1945 на аукционе CoinsNB - June 27, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 27 июня 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1945 на аукционе Russiancoin - June 22, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 6 пенсов 1945 на аукционе Russiancoin - June 22, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1945 на аукционе Russiancoin - May 25, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 25 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 6 пенсов 1945 на аукционе CoinsNB - May 13, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где купить?
Великобритания 6 пенсов 1945 на аукционе CoinsNB - February 8, 2025
Продавец CoinsNB
Дата 8 февраля 2025
Сохранность MS61 NGC
К аукциону
Великобритания 6 пенсов 1945 на аукционе CHS Basel Numismatics - February 12, 2025
Продавец CHS Basel Numismatics
Дата 12 февраля 2025
Сохранность UNC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1945 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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