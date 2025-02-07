Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
6 пенсов 1945 года (Великобритания, Георг VI)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 2,83 гр
- Чистого серебра (0,0455 oz) 1,415 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 39,939,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал 6 пенсов
- Год 1945
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1945 года. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 268 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 440 GBP. Торги состоялись 26 сентября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Дата 27 апреля 2024
Сохранность MS61 NGC
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Дата 13 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Дата 24 февраля 2024
Сохранность AU58 NGC
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Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
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