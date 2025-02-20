Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
3 пенса 1945 года HP "Тип 1937-1948" (Великобритания, Георг VI)
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1945 года со знаком HP. Это латунная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 121 проданному на аукционе St James’s Auction за 2200 GBP. Торги состоялись 8 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Heritage (2)
- Heritage Eur (2)
- Russiancoin (1)
- St James’s (1)
- Денга1700 (1)
- Русское Наследие (1)
Продавец St James’s
Дата 8 ноября 2023
Сохранность PF65 NGC
Цена
2704 $
Цена в валюте аукциона 2200 GBP
Где продать?
Для продажи 3 пенса 1945 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск