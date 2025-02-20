flag
Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

3 пенса 1945 года HP "Тип 1937-1948" (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - 3 пенса 1945 года HP "Тип 1937-1948" - цена монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - 3 пенса 1945 года HP "Тип 1937-1948" - цена монеты - Великобритания, Георг VI

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 6,8 гр
  • Диаметр 21,8 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 33,942,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1945
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1945 года со знаком HP. Это латунная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 121 проданному на аукционе St James’s Auction за 2200 GBP. Торги состоялись 8 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Heritage (2)
  • Heritage Eur (2)
  • Russiancoin (1)
  • St James’s (1)
  • Денга1700 (1)
  • Русское Наследие (1)
Великобритания 3 пенса 1945 HP на аукционе Russiancoin - December 12, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 12 декабря 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 3 пенса 1945 HP на аукционе St James’s - November 8, 2023
Продавец St James’s
Дата 8 ноября 2023
Сохранность PF65 NGC
Цена
2704 $
Цена в валюте аукциона 2200 GBP
Великобритания 3 пенса 1945 HP на аукционе Денга1700 - February 26, 2023
Великобритания 3 пенса 1945 HP на аукционе Денга1700 - February 26, 2023
Продавец Денга1700
Дата 26 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 3 пенса 1945 HP на аукционе Русское Наследие - June 19, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1945 HP на аукционе Heritage Eur - May 28, 2016
Продавец Heritage Eur
Дата 28 мая 2016
Сохранность VF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Великобритания 3 пенса 1945 HP на аукционе Heritage Eur - November 28, 2015
Продавец Heritage Eur
Дата 28 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
Великобритания 3 пенса 1945 HP на аукционе Heritage - August 9, 2012
Великобритания 3 пенса 1945 HP на аукционе Heritage - August 9, 2012
Продавец Heritage
Дата 9 августа 2012
Сохранность MS63 NGC
Цена
Великобритания 3 пенса 1945 HP на аукционе Heritage - January 4, 2010
Великобритания 3 пенса 1945 HP на аукционе Heritage - January 4, 2010
Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность PF65 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 3 пенса 1945 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 477
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Георга VI Монеты Великобритании 1945 года Все британские монеты британские латунные монеты британские монеты номиналом 3 пенса Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
InAsta S.p.A.
Аукцион 20 февр. 2025
Top lot
Top lot
Studio Numismatico Raffaele Negrini
Аукцион 23 февр. 2025
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 8 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть