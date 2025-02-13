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Фартинг 1945 года HP (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - Фартинг 1945 года HP - цена монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - Фартинг 1945 года HP - цена монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,8 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 23,736,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал Фартинг
  • Год 1945
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1945 года со знаком HP. Это бронзовая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 60205 проданному на аукционе Heritage Auctions за 53 USD. Торги состоялись 5 июня 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Александр (1)
Великобритания Фартинг 1945 HP на аукционе Russiancoin - December 12, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 12 декабря 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1945 HP на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 200 RUB
Великобритания Фартинг 1945 HP на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 300 RUB
Великобритания Фартинг 1945 HP на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1945 HP на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1945 HP на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1945 HP на аукционе Russiancoin - May 30, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1945 HP на аукционе Russiancoin - June 22, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1945 HP на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1945 HP на аукционе Александр - August 30, 2018
Великобритания Фартинг 1945 HP на аукционе Александр - August 30, 2018
Продавец Александр
Дата 30 августа 2018
Сохранность MS65 RB NNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1945 HP на аукционе Heritage - June 5, 2012
Великобритания Фартинг 1945 HP на аукционе Heritage - June 5, 2012
Продавец Heritage
Дата 5 июня 2012
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
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