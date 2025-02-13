Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Фартинг 1945 года HP (Великобритания, Георг VI)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,8 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 23,736,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал Фартинг
- Год 1945
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1945 года со знаком HP. Это бронзовая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 60205 проданному на аукционе Heritage Auctions за 53 USD. Торги состоялись 5 июня 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 200 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 30 августа 2018
Сохранность MS65 RB NNC
Цена
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