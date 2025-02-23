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3 пенса 1945 года HP "Тип 1937-1945" (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - 3 пенса 1945 года HP "Тип 1937-1945" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - 3 пенса 1945 года HP "Тип 1937-1945" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: Baldwin's of St. James's

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0227 oz) 0,705 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 320,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1945
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1945 года со знаком HP. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 166 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 50000 GBP. Торги состоялись 25 марта 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 3 пенса 1945 HP на аукционе Baldwin's of St. James's - March 25, 2020
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 25 марта 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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