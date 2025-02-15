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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Пенни 1940 года HP "Тип 1937-1948" (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - Пенни 1940 года HP "Тип 1937-1948" - цена монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - Пенни 1940 года HP "Тип 1937-1948" - цена монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: CoinsNB

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 9,4 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 42,284,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал Пенни
  • Год 1940
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1940 года со знаком HP. Это бронзовая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 732 проданному на аукционе CoinsNB за 26 EUR. Торги состоялись 13 декабря 2024.

Сохранность
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Великобритания Пенни 1940 HP на аукционе CoinsNB - December 14, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 14 декабря 2024
Сохранность UNC
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Великобритания Пенни 1940 HP на аукционе CNG - November 20, 2024
Продавец CNG
Дата 20 ноября 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Великобритания Пенни 1940 HP на аукционе Денга1700 - February 26, 2023
Великобритания Пенни 1940 HP на аукционе Денга1700 - February 26, 2023
Продавец Денга1700
Дата 26 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1940 HP на аукционе Tauler & Fau - February 16, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 16 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 14 EUR
Великобритания Пенни 1940 HP на аукционе Heritage - November 8, 2012
Великобритания Пенни 1940 HP на аукционе Heritage - November 8, 2012
Продавец Heritage
Дата 8 ноября 2012
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Великобритания Пенни 1940 HP на аукционе Heritage - September 20, 2012
Великобритания Пенни 1940 HP на аукционе Heritage - September 20, 2012
Продавец Heritage
Дата 20 сентября 2012
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
Великобритания Пенни 1940 HP на аукционе Heritage - July 26, 2012
Великобритания Пенни 1940 HP на аукционе Heritage - July 26, 2012
Продавец Heritage
Дата 26 июля 2012
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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