Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Пенни 1940 года HP "Тип 1937-1948" (Великобритания, Георг VI)
Фотография: CoinsNB
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 9,4 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 42,284,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал Пенни
- Год 1940
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1940 года со знаком HP. Это бронзовая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 732 проданному на аукционе CoinsNB за 26 EUR. Торги состоялись 13 декабря 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 8 ноября 2012
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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