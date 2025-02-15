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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Пенни 1947 года HP "Тип 1937-1948" (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - Пенни 1947 года HP "Тип 1937-1948" - цена монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - Пенни 1947 года HP "Тип 1937-1948" - цена монеты - Великобритания, Георг VI

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 9,4 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 52,220,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал Пенни
  • Год 1947
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1947 года со знаком HP. Это бронзовая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 3509 проданному на аукционе Auction World за 500000 JPY. Торги состоялись 16 апреля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Heritage Eur (2)
  • Russiancoin (4)
  • Stephen Album (1)
  • Денга1700 (1)
Великобритания Пенни 1947 HP на аукционе Russiancoin - December 7, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1947 HP на аукционе Stephen Album - October 31, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 30 USD
Великобритания Пенни 1947 HP на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1947 HP на аукционе Russiancoin - June 22, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1947 HP на аукционе Денга1700 - February 26, 2023
Великобритания Пенни 1947 HP на аукционе Денга1700 - February 26, 2023
Продавец Денга1700
Дата 26 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1947 HP на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1947 HP на аукционе Auction World - April 17, 2022
Продавец Auction World
Дата 17 апреля 2022
Сохранность PF65 BN NGC
Цена
3955 $
Цена в валюте аукциона 500000 JPY
Великобритания Пенни 1947 HP на аукционе Auction World - January 17, 2021
Продавец Auction World
Дата 17 января 2021
Сохранность PF65 BN NGC
Цена
******
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Великобритания Пенни 1947 HP на аукционе Heritage Eur - May 24, 2014
Продавец Heritage Eur
Дата 24 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Пенни 1947 HP на аукционе Heritage Eur - November 23, 2013
Продавец Heritage Eur
Дата 23 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Пенни 1947 HP на аукционе Baldwin's of St. James's - May 24, 2011
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 24 мая 2011
Сохранность PF65 BN NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1947 HP на аукционе Heritage - January 4, 2010
Великобритания Пенни 1947 HP на аукционе Heritage - January 4, 2010
Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность PF65 BN NGC
Цена
Великобритания Пенни 1947 HP на аукционе Heritage - October 11, 2009
Великобритания Пенни 1947 HP на аукционе Heritage - October 11, 2009
Продавец Heritage
Дата 11 октября 2009
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1947 HP на аукционе Heritage - January 13, 2009
Великобритания Пенни 1947 HP на аукционе Heritage - January 13, 2009
Продавец Heritage
Дата 13 января 2009
Сохранность PF65 BN NGC
Цена
******
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Где купить?
Великобритания Пенни 1947 HP на аукционе Russiancoin - February 6, 2025
Продавец Russiancoin
Дата 6 февраля 2025
Сохранность Нет оценки
К аукциону

Где продать?

Для продажи Пенни 1947 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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