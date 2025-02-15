Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Пенни 1947 года HP "Тип 1937-1948" (Великобритания, Георг VI)
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1947 года со знаком HP. Это бронзовая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 3509 проданному на аукционе Auction World за 500000 JPY. Торги состоялись 16 апреля 2022.
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Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 30 USD
Продавец Auction World
Дата 17 апреля 2022
Сохранность PF65 BN NGC
Цена
3955 $
Цена в валюте аукциона 500000 JPY
Продавец Auction World
Дата 17 января 2021
Сохранность PF65 BN NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 24 мая 2011
Сохранность PF65 BN NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 октября 2009
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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