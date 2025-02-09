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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Монеты Великобритании 1947 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1947
Средняя цена 140 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 пенса 1947 HP
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 пенса 1947 HP
Средняя цена 120 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
Пенни 1947 HP
Средняя цена 120 $
Продажи
0 1

Медно-никелевые монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1947 HP
Средняя цена 20 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1947 HP
Средняя цена 100 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1947 HP
Средняя цена 1 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1947 HP
Средняя цена
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
6 пенсов 1947 HP
Средняя цена 6 $
Продажи
0 15

Латунные и бронзовые монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1947 HP
Средняя цена 30 $
Продажи
1 15
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1947 HP
Средняя цена 40 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Фартинг 1947 HP
Средняя цена 30 $
Продажи
0 6
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