Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Фартинг 1947 года HP (Великобритания, Георг VI)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,8 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 14,746,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал Фартинг
- Год 1947
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1947 года со знаком HP. Это бронзовая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 60207 проданному на аукционе Heritage Auctions за 30 USD. Торги состоялись 5 июня 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Russiancoin (5)
Где продать?
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