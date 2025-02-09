Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1/2 пенни 1947 года HP (Великобритания, Георг VI)
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 5,7 гр
- Диаметр 25,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 21,266,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1947
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1947 года со знаком HP. Это бронзовая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1296 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 40 USD. Торги состоялись 30 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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