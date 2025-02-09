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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1/2 пенни 1947 года HP (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1947 года HP - цена монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - 1/2 пенни 1947 года HP - цена монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: Petra Klein

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 5,7 гр
  • Диаметр 25,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 21,266,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1947
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1947 года со знаком HP. Это бронзовая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1296 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 40 USD. Торги состоялись 30 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 пенни 1947 HP на аукционе Stephen Album - October 31, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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