flag
Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Пенни 1947 года HP "Тип 1937-1952" (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - Пенни 1947 года HP "Тип 1937-1952" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - Пенни 1947 года HP "Тип 1937-1952" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,47 гр
  • Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
  • Диаметр 11 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 1,387

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал Пенни
  • Год 1947
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1947 года со знаком HP. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 17194 проданному на аукционе Heritage Auctions за 123 USD. Торги состоялись 29 мая 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Heritage (1)
Великобритания Пенни 1947 HP на аукционе Heritage - May 29, 2014
Великобритания Пенни 1947 HP на аукционе Heritage - May 29, 2014
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2014
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи Пенни 1947 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 477
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Георга VI Монеты Великобритании 1947 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом Пенни Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 10 февр. 2025
Top lot
Top lot
H.D. Rauch
Аукцион 7 февр. 2025
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 9 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть