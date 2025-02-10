Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Пенни 1947 года HP "Тип 1937-1952" (Великобритания, Георг VI)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,47 гр
- Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
- Диаметр 11 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 1,387
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал Пенни
- Год 1947
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1947 года со знаком HP. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 17194 проданному на аукционе Heritage Auctions за 123 USD. Торги состоялись 29 мая 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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