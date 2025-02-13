Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
4 пенса (1 Грот) 1947 года (Великобритания, Георг VI)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,89 гр
- Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 1,375
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал 4 пенса (1 Грот)
- Год 1947
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1947 года. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 17197 проданному на аукционе Heritage Auctions за 135 USD. Торги состоялись 29 мая 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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