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4 пенса (1 Грот) 1947 года (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1947 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1947 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,89 гр
  • Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 1,375

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1947
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1947 года. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 17197 проданному на аукционе Heritage Auctions за 135 USD. Торги состоялись 29 мая 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1947 на аукционе Heritage - May 29, 2014
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1947 на аукционе Heritage - May 29, 2014
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2014
Сохранность MS66 NGC
Цена
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