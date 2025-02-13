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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Серебряные монеты 4 пенса (1 Грот) Георга VI - Великобритания

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4 пенса (1 Грот) 1937-1952

Год Знак Описание Тираж BU Продажи Продажи
1937 1,937 0 31938 1,424 0 01939 1,332 0 01940 1,367 0 01941 1,345 0 01942 1,325 0 01943 1,335 0 01944 1,345 0 01945 1,355 0 01946 1,365 0 01947 1,375 0 11948 1,385 0 01949 1,503 0 01950 1,515 0 01951 1,580 0 01952 1,064 0 0
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