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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

4 пенса (1 Грот) 1937 года (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1937 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1937 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 1,89 гр
  • Чистого серебра (0,0304 oz) 0,945 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 1,937

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1937
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1937 года. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 188 проданному на аукционе The Coin Cabinet за 100 GBP. Торги состоялись 31 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1937 на аукционе Coin Cabinet - August 31, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 31 августа 2022
Сохранность PF67 NGC
Цена
87 $
Цена в валюте аукциона 75 GBP
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1937 на аукционе Coin Cabinet - August 31, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 31 августа 2022
Сохранность PF66 NGC
Цена
117 $
Цена в валюте аукциона 100 GBP
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1937 на аукционе Coin Cabinet - August 31, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 31 августа 2022
Сохранность PF63 NGC
Цена
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