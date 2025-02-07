Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
2 пенса 1947 года HP (Великобритания, Георг VI)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,94 гр
- Чистого серебра (0,028 oz) 0,8695 гр
- Диаметр 13 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 1,479
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал 2 пенса
- Год 1947
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1947 года со знаком HP. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 17195 проданному на аукционе Heritage Auctions за 123 USD. Торги состоялись 29 мая 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Heritage (1)
- Russiancoin (5)
Продавец Russiancoin
Дата 18 августа 2022
Сохранность PROOF
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 3500 RUB
Где продать?
Для продажи 2 пенса 1947 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск